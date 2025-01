No se trata solo de tener amigxs por cantidad, sino de calidad. Investigaciones de la Harvard Medical School han revelado que las relaciones significativas reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejoran nuestra capacidad para afrontar enfermedades crónicas. En otras palabras, no es lo mismo tener cientos de seguidores en Instagram que un par de amigxs a quienes puedas llamar a las 3 de la mañana.

La filósofa Judith Butler, en “Vida precaria”, reflexiona sobre cómo nuestras relaciones no solo son biológicamente necesarias, sino éticamente fundamentales para resistir un mundo que a menudo deshumaniza. En un contexto global lleno de crisis, nuestras redes sociales (las reales, no las digitales) son también espacios de resistencia y cuidado colectivo.

Cuidar de nuestras amistades, por tanto, no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que desafía un sistema que nos prefiere aislados y vulnerables. En palabras de Butler, “la vulnerabilidad compartida es también la base de nuestra resistencia”.

Así que la próxima vez que tengas dudas sobre si cancelar ese café o no enviar ese mensaje, piensa en esto: mantener tus amistades no solo te hará más feliz, sino que también podría darte más años para disfrutar la vida. Porque, al final, la salud no está solo en lo que comes o cuánto corres, sino en quién está contigo para celebrarlo.