Recuerdo perfectamente mi primer beso. Entré en una galería comercial oscura medio a empujones, porque estaba acojonado, y allí estaba ella: esperando sentada en el escalón de una tienda cerrada con la tranquilidad de quien tiene más experiencia. Me dejé guiar. Y recuerdo la extraña sensación que tenía de estar moviendo la lengua sin ton ni son. Demasiado autoconsciente. Demasiado nervioso. Demasiado rígido. Como también recuerdo que aquel primer beso me supo a aceitunas. De verdad. Todavía hoy casi puedo saborearlo. Y no es solo cosa mía. No es que yo tenga una memoria privilegiada. Es que el primer beso nunca se olvida y hay una buena explicación científica.

”En general, los recuerdos personales, distribuidos a lo largo de la vida, tienen un denominador común: su significado. Son hitos vitales que han influido de forma positiva o negativa en nuestra existencia y conllevan una elevada carga emocional: vergüenza, miedo, alegría, humor...”, explica el profesor asociado de psicología José T. Boyano, de la Universidad de Málaga, en una publicación para The Conversation. Por eso no hay manera de que tu cerebro prescinda de las conexiones neuronales con las que almacena aquel primer beso. Porque aquella experiencia, tan temprana, tan excitante, tan intimidante, te hizo sentir un cóctel emocional de proporciones bíblicas.