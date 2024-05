La actriz de ‘Juego de Tronos’ y el cantante de los Jonas Brothers anunciaron su separación y el inicio de su proceso de divorcio en septiembre de 2023. A ello siguió una dura batalla judicial por la custodia de sus hijas.

La intérprete británica, de 28 años, ha roto públicamente su silencio sobre esos tiempos tan convulsos, calificando el fin de su matrimonio con el artista, de 34, como un hecho “desvastador”. La actriz, contó para la revista Vogue, todo lo que sentía: “Había días que no sabía si lo iba a conseguir. Nunca fui lo suficientemente fuerte como para defenderme. Y finalmente, después de dos semana estancada, mi abogada me recordó que estaba luchando por mis hijas”.

“Si alguien me dice ‘hazlo por tus hijas’, lo haré. Quizá no lo haría por mí misma, pero sí por ellas”. La artista, madre de las pequeñas Willa y Delphine con el cantante, reconoce que le decepcionó profundamente que su ex marido asegurara que salía demasiado de fiesta y, por tanto, que eso comprometía el bienestar de sus hijas. “Me dolió, especialmente porque me torturo constantemente con cada movimiento que hago como madre. La culpa de las madres es muy real. Pero me tenía que convencer a mí misma, me decía: ‘eres una buena madre y nunca has sido fiestera’”.