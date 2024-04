La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía fue una de las más sonadas e inesperadas del año pasado. La pareja pasó de estar comprometida a nada, en dos días, y los motivos todavía no han salido a la luz... Aunque todos sabemos que hubo cuernos. Eso sí, la catalana está recuperando la ilusión junto a Jeremy Allen White y mientras tanto el puertorriqueño sigue un pelín despechado tirando indirectas y siendo el protagonista de unas cuantas polémicas.

Rauw Alejandro está que no para y en cuanto se habla un poquito de más de la nueva relación de Rosalía y Jeremy Allen White él ya salta como un resorte por TikTok para lanzar pullitas. Con la última dejaba claro que ha tachado a la cantante de su vida y es que, más directo no ha podido ser. Rauw se grababa en primer plano con un remix de su canción ‘Cúrame’ donde dice literalmente “A mi ex la tengo tachá” y hacía un gesto con la mano en el cuello. Más claro IMPOSIBLE.