Sensación de vacío, bajona, una especie de “resaca emocional”. Y no, no estamos hablando de una ruptura o el después de una noche inolvidable, sino que hablamos de lo muchas swifties han identificado como la “depresión post-Taylor Swift” para referirse al después del concierto del Eras Tour. Cuando creíamos que la cantante norteamericana no podía despertar más sentimientos en sus fans, aparece una nueva versión. De la adrenalina y enloquecimiento para conseguir una entrada (en cualquier punto del mundo, cogiendo vuelos si hacía falta), a la pena del “ya se terminó”.

Esta depresión post-Taylor Swift se debe a algo muy común en otras situaciones: después de una gran expectación y preparación de cara a esa fecha es normal que una vez ha pasado tengamos esa sensación de vacío, ya que por mucho tiempo ese evento ha ocupado nuestra mente, ya se ha terminado. De repente hay un gran espacio donde antes había toda esa energía y pensamientos. Todas esas horas escuchando las canciones, aprendiendo las letras, pensando en el outfit...