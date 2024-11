Las letras de varios temas aluden a la nostalgia y el dolor tras una despedida. Por ejemplo, ya en la primera canción empieza fuerte. En ‘Cosa Nuestra’ dice: “Es tan corto el amor y tan largo el olvido” o “Como las hojas y el viento, viene y va tu recuerdo” , con lo que refleja bien esa añoranza por un amor que ya se fue. En la misma canción dice: “Escuchar tu nombre es una sensación que no se sana, y yo sigo curándome, curándome”.

Para empezar, el álbum salió justo cuando se cumplía un año de la aparición de Rosalía y Rauw Alejandro en los Latin Grammy de Sevilla. Recordemos que Rosalía versionó la canción de Rocío Jurado ‘’ Se nos rompió el amor’ , a la que a la frase: “Se nos rompió el amor de tanto usarlo” añadió el verso “o de no usarlo”.

Lo forman, nada más y nada menos, que 18 temas. Y, claro, no podíamos evitar buscar esas referencias al que hasta hace un año llamaba “el amor de su vida”. Es decir, Rosalía .

En ‘Ni me conozco’ parece hablar más directamente de una pérdida amorosa. Desde el primer verso, Rauw confiesa la dificultad de aceptar la ruptura: “Ya tú no estás, difícil de entender que es una realidad, pensé que te superé”.

A través de la canción, admite el proceso de sanación que atraviesa: “Lo he hecho lo mejor que he podido, aunque tengo claro, siempre hay espacio pa’ mejorar”. También hay lugar para los reproches: “Un imperio no se construye en un día, aunque el proceso lo quiera acelerar”.

Mientras que la canción ‘Tú con él’, una versión de la original salsera de Richie Ruiz, vemos claras referencias al romance de Rosalía con Jeremy Allen White, un amor que empezó bastante rápido tras la ruptura de Rauw y la catalana.

En esta canción la letra dice: “Seguro, mujer, que hoy eres feliz; que nada de ayer hoy te hace llorar; el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él; ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel”. Una canción que habla del dolor de ver que esa persona querida ya te ha superado y está con otra persona.