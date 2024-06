Shiloh Pitt-Jolie ha renunciado al apellido de su padre. La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt solicitó el día que cumplió la mayoría de edad prescindir de su apellido paterno, según ha revelado TMZ. Todo apunta a que la joven podría haber tomado esta decisión a raiz de la dramática pelea que protagonizaron los actores en un avión en 2016, en la que incluso acabó interviviendo el FBI.

Además, la decisión de Shiloh no es un caso aislado en la familia, y es que otros tres hermanos, Vivienne, Zahara y Maddox también han determinado renunciar al apellido Pitt. No obstante, la única que habría presentado la documentación para que se inicie el trámite es Shiloh.

Por otra parte, Pax y Knox, los otros dos hijos de los actores, tampoco tienen una buena relación con su padre. De hecho Pax acaparó los titulares el Día del Padre de 2020, cuando se filtró el mensaje que envió al intérprete ese día: “¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo con tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de verlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno”.

Pero ¿cómo se ha tomado Brad Pitt la decisión de su hija Shiloh? Al parecer, la revista People publicó esta semana que fuentes cercanas al actor aseguran que está «consciente y molesto» por el cambio de apellido de su hija. Según la publicación, Pitt siempre quiso una hija y «nunca sintió tanta alegría como cuando ella nació». Para el actor «no es fácil recordar que ha perdido a sus hijos porque los ama y los extraña. Está muy triste».