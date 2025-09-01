Hace siete años, y tras un encontronazo en los pasillos de una clínica ginecológica, la ex guardia de seguridad Emani Ellis demandó a Cardi B por, supuestamente, haberle golpeado y arañado con sus uñas postizas. Le debió dolor muchísimo, porque en su denuncia le pedía 24 millones de dólares de compensación por daños y perjuicios. Cardi B no estaba para nada de acuerdo y no hubo conciliación: “No la toqué. Fue una pelea verbal, pero nada física”. El juicio era inevitable. La

“Muy incapacitada”

Parte de la defensa de Cardi B se basa en que en aquel momento estaba embarazada. Y sí, la acusación ha criticado que lo utilizara como excusa. De hecho, durante el juicio fue preguntada sobre si realmente sentía que estuviera incapacitada para cometer los delitos de los que se le acusa, y su respuesta fue la siguiente: “En ese momento, uh, cuando estás embarazada, sí, estás incapacitada. ¿Quieres que te diga cosas que no puedo hacer?”. Una reacción espontánea que hizo reír a parte de la sala del tribunal.

“¿Hola?”

Otro de los momentos del juicio hasta ahora fue cuando le preguntaron si estaba enfadada en aquel momento, dijo que lo que estaba era preocupada y le volvieron a preguntar que por qué. “¿Hola? Porque estaba embarazada y esta chica estaba a punto de darme una maldita paliza”. Una chica que, según la propia rapera, “es casi del doble de mi tamaño”, a lo que el abogado de la acusación reaccionó preguntando si la estaba llamando gorda. “No, la estaba llamando zorra”. Y así una tras otra. Sin morderse la lengua.

¿Quién ganará el juicio?