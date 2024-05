Por eso sus interacciones con sus fans en Las Vegas causan tanto revuelo, porque ofrecen una pequeña ventana a través de la cual asomarse al día a día de una de las mayores estrellas del mundo, que consigue milagrosamente desaparecer de la faz de la tierra entre disco y disco. “Conmigo como madre y Rich como padre, va a ser una reinita mandona, ¿verdad?”, ha opinado acerca del miembro que espera añadir a su familia muy pronto.

Adele también ha confesado que su salud se ha resentido debido a su intenso ritmo de trabajo, otro motivo más por el que ya se siente preparada para afrontar sus próximos proyectos en cuanto termine su residencia. “Tuve que descansar la voz. Cuando digo descanso vocal, quiero decir silencio absoluto durante casi cinco semanas. ¿Me imagináis a mí, no pudiendo hablar durante cinco semanas? Lo de cantar es fácil. No me importa no cantar durante cinco semanas, pero no poder hablar o no poder reír, estar en reposo vocal total, fue duro”.