A principios de este año escribimos aquí sobre una idea que comenzaba a circular cada vez más entre las directivas de las grandes empresas: la de construir barrios enteros para alojar a sus trabajadorxs. Y no, no era una idea ni mucho menos nueva. De hecho, y como cuenta el periodista Miguel Jorge , quien ha estado investigando sobre la implantación de esta idea en estos últimos años, esto ya ocurría en el siglo XIX, cuando muchas empresas industriales, mineras y de otros sectores como el textil crearon auténticas colonias de la nada. Ahora, y con la crisis de la vivienda en un estado desquiciante, algunas compañías están recuperando la iniciativa.

Y no es por solidaridad ni por amor a la humanidad. Que estas compañías estén invirtiendo tanto dinero en edificar y en desarrollar barrios con buenos servicios que ofrezcan a sus trabajadorxs todo lo que necesitan en su día a día es pura y llanamente una decisión egoísta: quieren retener el talento. Piénsalo. Si una empresa ubicada en determinado lugar no encuentra trabajadores porque estos no pueden permitirse un alojamiento cerca de dicha empresa, se va quedando sin mano de obra. Y no olvidemos esto: sin la mano de obra, sin la clase trabajadora, las empresas no van a ningún lado. Así que les sale más rentable fabricar barrios obreros. Esa es la realidad.