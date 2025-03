Seguimos hablando de la vivienda. Amaneces un nuevo día más y el gran problema de este país sigue siendo el mismo sin que nadie haga nada que verdaderamente mejore las cosas. Y ante un panorama así, en el cual la retahíla de medidas clásicas parece no funcionar, la gente ya está empezando a poner sobre la mesa medidas más outsiders. Primero fue lo de pedirle solidaridad a lxs caserxs . Luego lo del alquiler indefinido . Y la de ahora te va a encantar: la experta en macroeconomía y vivienda Inma Benedito recupera una propuesta que no era tan descabellada un siglo atrás: que la empresa te pague la casa.

¿Imposible? La propia especialista relata cómo a mediados del XX la ciudad de Madrid se llenó de más de un medio centenar de colonias organizadas por gremios. Eran barrios construidos por las empresas para poder traer mano de obra a Madrid de otros lugares de España. Después de todo, esa gente no podía permitirse una vivienda del mercado. O les ponían una casita barata o no venían y la empresa se quedaba sin trabajadores. Y eso no podía pasar de ninguna manera. Y no fue solo en Madrid: también en Cataluña y en muchas otras urbes de Europa y del mundo. Ahora suena alienígena pero antes era algo común.