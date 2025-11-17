Dicen que crecer pasa por aprender a sobrellevar las frustraciones. Y parte de razón tienen. Al fin y al cabo, la vida está muy lejos de ser idílica y las decepciones son parte del camino. El problema es que nuestra generación tiene bastantes más frustraciones que las anteriores. Especialmente en el ámbito profesional. Porque las empresas ya no tienen ofertas de trabajo para gente sin experiencia. Porque la inteligencia artificial lo convierte todo en terreno incierto. Y porque las retribuciones salariales no dan para pagarse un techo. No es de extrañar que, según una investigación reciente llevada a cabo por Randstad, uno de cada tres jóvenes se arrepienta de la profesión elegida.

De ahí que la permanencia en los puestos de trabajo de la gen Z sea la más baja de todas las generaciones activas. Para que te hagas una idea, y según los datos de este macroanálisis, de los que se hace eco la periodista Cristina Fernández , “la permanencia media de la generación Z en el empleo es de 1,1 años en los primeros cinco años de su carrera laboral, frente a los 1,8 de los millennials, los 2,8 de la generación X y los 2,9 de los baby boomers en el mismo punto”. De hecho, dos tercios de lxs más de 11.000 jóvenes encuestados por Randstad tiene intención de cambiar de trabajo cuando hayan transcurrido doce meses. Unos números que hablan de un descontento generalizado.