Las inteligencias artificiales no son ni mucho menos perfectas y tienen bastantes defectos, pero probablemente el más importante de todos ellos sea que están diseñadas para adular y darle la razón al usuario. Algo que mucha gente ya está condenando porque es muy peligroso: en lugar de cuestionar propuestas oscuras de un narcisista manipulador o de una adolescente con trastorno alimentario, en ocasiones estas IAs les ayudan en sus planes. O dicho de otra manera: estas herramientas no están hechas para contrariar al usuario y eso, en personas con ciertos problemas psicoemocionales, es una muy mala noticia. Como la gente tendente al delirio.

Sí, como algunxs psiquiatras están advirtiendo ya, se están descubriendo cada vez más casos de psicosis por IA. Esto incluye casos, cuentan desde Dazed , como el de un hombre que sufrió mucho cuando ChatGPT fue actualizado porque, dice, “literalmente perdí a mi único amigo de la noche a la mañana sin previo aviso”. O como el de quienes creen tener una relación romántica seria con uno de estos chatbots. O como el de un chico con delirios de grandeza porque ChatGPT le habla “como si fuera el próximo mesías”. Hay historias muy variadas, pero todas ellas tienen algo clave en común: una ruptura de la realidad.