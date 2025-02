Ni todxs lxs reclutadorxs ni todas las empresas hacen siempre las cosas bien. Así que si estás en una entrevista de trabajo y empiezan a soltar preguntas que te hacen sentir incómodx, no dudes de tus sensaciones: puede que efectivamente estén haciéndote la clase de pregunta que no debe hacerse nunca y que, por supuesto, no tienes por qué tolerar . Como aquellas relativas a áreas de tu persona que bajo ningún concepto pueden servir como motivo de discriminación según la Constitución. Entre ellas, señala la psicóloga especializada en recursos humanos, Eva Porto , está la pregunta de si tienes hijos, sobre tu edad, sobre tu estado civil, sobre tu nacionalidad o sobre tus condiciones de salud .

Esa información es privada y no afecta en absoluto a tu capacidad para trabajar. Lo que importa es tu formación, tu experiencia y tu arsenal de competencias. Punto. En este sentido, tampoco deberías sentirte obligadx a responder a la pregunta de cuál es tu altura y tu peso, a la de cuál es tu religión, a la de cuál es tu ideología política o a la de si estás afiliado a algún sindicato. Nuevamente, la Constitución prohíbe a personas e instituciones discriminar por estas características físicas o estas creencias. Pero no son las únicas preguntas inadecuadas que pueden hacerte en una entrevista. Además, están aquellas que incurren en discriminación pero de una manera mucho más sutil :

La primera es abandonar la entrevista. Como dice la experta, “tienes que saber que estas preguntas te están diciendo que esa empresa no será un buen lugar para trabajar: si en la entrevista no te sientes respetado tampoco lo harás cuando trabajes para ellos”. La segunda pasa por expresar que no estás de acuerdo con esas preguntas, pero con casi toda seguridad te descartarán: si las hacen es porque no son gente de fiar y no querrán a alguien capaz de rebelarse en su empresa. La tercera y última, si necesitas el trabajo sí o sí para salir adelante, es contestar sin responder a la pregunta, desviando la respuesta hacia algo profesional. Pero recuerda: te mereces algo mejor que ese sitio.