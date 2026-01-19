Junio marcará un antes y un después en la vida laboral de millones de personas en España: será el momento en el que la nueva ley de transparencia salarial, derivada de la aplicación de la Directiva 2023/970 de la Unión Europea, entre en vigor con muchos nuevos cambios, de los cuales uno de los más importantes es el derecho del trabajador a conocer cuánto cobran sus compañeros. En concreto, explican desde Business Insider, “podrán solicitar datos sobre los niveles medios retributivos de empleados que desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor, desglosados por género, así como por los criterios utilizados para determinar esos salarios y la progresión profesional”.
Esto puede serte de muchísima utilidad. Especialmente si eres mujer: los datos de Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea, “las mujeres cobran de media alrededor de un 12,7% menos que los hombres por hora trabajada, una diferencia que en España se sitúa en torno al 11-12% cuando se ajustan datos por factores como edad, experiencia o tipo de contrato”, apuntan desde el mencionado medio. A partir del 7 de junio, podrás plantarte ante recursos humanos o en el despacho de tu jefe y exigir que te informen sobre los sueldos de tus compañeros para ver si hay algo raro. Y obvio que esto puede hacer que las empresas intenten ser más igualitarias poco a poco.
Porque ninguna de ella quiere mala prensa. Y ahora, con los datos en la mano, es mucho más fácil que sean descubiertas y criticadas públicamente. Pero la aplicación de esta directiva europea trae más novedades. Como el hecho de que no te van a poder preguntar más por tus sueldos anteriores en las entrevistas de trabajo. Y es que esa es una estrategia de las compañías para, en muchas ocasiones, poder ofrecerte menos de lo que estaban dispuestos a ofrecer en un primer momento, sabiendo que probablemente te conformes con menos viniendo de cobrar lo que cobrabas. Desde junio todo eso dejará de ocurrir: tendrás derecho a la privacidad de lo que has venido ganando.
Además, aquello de encontrarte con ofertas de empleo en internet que no incluyen el salario, simplemente un a convenir, también será pronto cosa del pasado: “con la nueva normativa, las empresas deberán informar a los aspirantes sobre la retribución inicial o, al menos, el rango salarial previsto para el puesto desde el inicio del proceso, ya sea en la oferta de empleo o antes de la primera entrevista”. Ah, y las empresas de más de 250 empleados deberán presentar informes anuales sobre su brecha salarial de género. El no cumplimiento de cualquiera de estas nuevas medidas supondrá unas multas bastante considerables. Una grandísima noticia para la clase trabajadora.