Junio marcará un antes y un después en la vida laboral de millones de personas en España: será el momento en el que la nueva ley de transparencia salarial, derivada de la aplicación de la Directiva 2023/970 de la Unión Europea, entre en vigor con muchos nuevos cambios, de los cuales uno de los más importantes es el derecho del trabajador a conocer cuánto cobran sus compañeros. En concreto, explican desde Business Insider , “podrán solicitar datos sobre los niveles medios retributivos de empleados que desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor, desglosados por género, así como por los criterios utilizados para determinar esos salarios y la progresión profesional”.

Esto puede serte de muchísima utilidad. Especialmente si eres mujer: los datos de Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea, “las mujeres cobran de media alrededor de un 12,7% menos que los hombres por hora trabajada, una diferencia que en España se sitúa en torno al 11-12% cuando se ajustan datos por factores como edad, experiencia o tipo de contrato”, apuntan desde el mencionado medio. A partir del 7 de junio, podrás plantarte ante recursos humanos o en el despacho de tu jefe y exigir que te informen sobre los sueldos de tus compañeros para ver si hay algo raro. Y obvio que esto puede hacer que las empresas intenten ser más igualitarias poco a poco.