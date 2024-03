Tu manera de vestir no es una cuestión únicamente estética. También es una forma de expresar quién eres y, muy importante, cómo te sientes en cada momento. En parte a través de los colores. De hecho, y según cuenta la psicóloga experta en colores Michelle Lewis, fundadora de The Color Cure, en una entrevista para Business Insider, los colores de ropa que elijas para una entrevista de trabajo pueden influir bastante en la percepción que lxs reclutadorxs tienen de ti. El rosa suave, por ejemplo, proyecta una personalidad desenfadada, reconfortante y fácil de llevarse bien con el resto de personas. Valores muy importantes en una oficina. Puede marcar la diferencia en la decisión de contratación o no.

Algo similar ocurre con el naranja: parece ser que transmite equilibrio interno. A menos que tu lenguaje no verbal y tus palabras contradigan esta sensación, la persona que te entrevista tenderá a verte como alguien que está en paz consigo mismx. Alguien a gusto dentro de su propio cuerpo. Alguien razonable. Por el contrario, si lo que quieres es proyectar cierta electricidad, cierta vivacidad, Lewis recomienda el uso del amarillo. “Como el color que excita más los conos y bastones de nuestros ojos, es el color psicológico primario del sistema nervioso. Puede ayudarnos a sentirnos alegres, esperanzados e incluso ayudarnos a centrarnos más en nuestro futuro”.