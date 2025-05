Algo está muy mal cuando el 60% de quienes estudian secundaria en España anda bastante preocupado por la idea de no estar preparado para la vida adulta. Sobre todo cuanto tienes en cuenta que ese porcentaje es bastante mayor que la media de los países de la OCDE con su 47,3%. Son los datos de un estudio, El estado de la preparación profesional global de los adolescentes, elaborado por la propia OCDE, que demuestra que la percepción que tienen las personas jóvenes de la educación que reciben no es muy positiva. Sienten que sus carreras profesionales son un misterio. Que quizás no les vaya bien. Un pozo de incertidumbre y ansiedades.

Pero hay más datos descorazonadores. En armonía con lxs estudiantes de la OCDE, el 30% de lxs estudiantes españolxs siente que no le han informado bien sobre los posibles caminos que le esperan más allá de la ESO, el 43,6% reconoce la preocupación por no tener dinero en esa nueva etapa para hacer lo que quiere y el 45% tiene claro que la escuela y el instituto han hecho poco para prepararles para la vida adulta. Sí, coges apuntes, haces trabajos en grupo y apruebas los exámenes, pero tienes la sensación de que nada de eso te va a servir demasiado en el mundo laboral al que quieren que te lances pronto. Que esa jungla es desconocida.