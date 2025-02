Dichosas sean las personas que lo tienen todo claro en la vida. Debe ser una sensación agradable. Debe ser guay vivir con esa serenidad. Con esa seguridad en las decisiones propias. Pero tú nunca has sido una de ellas. Y ya está. Lo aceptaste hace ya un tiempito. Por eso no te extraña nada la batalla mental que tienes en tu cabeza para elegir una carrera universitaria. Un día quieres priorizar la diversión. Otras el propósito y la autorrealización. Y otras las salidas laborales y la tranquilidad económica. Pero oye: hay una variable que quizás no hayas estado teniendo lo suficientemente en cuenta y es el estrés de la propia carrera. Algunas pueden hacer que termines sudando cortisol a chorros.

Por supuesto, también son algunas de las carreras con más futuro del mundo, así que ahí ya entra tu grado de cortoplacismo: ¿disfrutar ahora con una carrera bonita y menos estresante pero vivir más en la media el día de mañana o sacrificar cuatro años de mi vida ahora para tener un futuro bien jugoso? No es una decisión sencilla. Sobre todo teniendo en cuenta que estas carreras son tan difíciles que incluso puede que no sean cuatro años. Quizás sean seis. O siete. Quién sabe. Todo depende de tus cualidades cognitivas, de tu fortaleza mental y de tu capacidad de autoorganización y disciplina. Hay quien estudia Física y no se pierde una fiesta, pero eso suelen ser las excepciones, la verdad.

¿Y después de esas diez? Bueno, aquí sí que hay alguna que otra sorpresa, porque las siguientes carreras más estresantes son Arquitectura, Derecho, Bioquímica, Enfermería, Ciencias Ambientales, Astronomía, Economía, Ciencia de datos, Inteligencia Artificial y Veterinaria. Eres de esas personas a las que les enamoran los animales y quieres dedicarte a su cuidado. Genial. Pero ten en cuenta que tendrás que darle duro. La pasión no será suficiente. En cualquier caso, y aunque la decisión es huge, no olvides que no es ningún drama plantarte al final del primer año de carrera y decir oye me he equivocado y voy a dar un giro de dirección que no veas. La vida es ensayo y error. Está estupendo así.