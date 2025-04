Y ahora también lo puedes saber tú: el último informe sobre absentismo laboral elaborado por el centro de estudios Randstad evidencia que Andalucía no está ni mucho menos a la cabeza. Son el País Vasco, con un 8,7% de las ausencias, y Canarias, con un 8,4%. Y ojo porque esto no es un ataque a lxs vascxs ni a lxs canarixs. Sus razones tendrán para presentar esas cifras. No seré yo quién les juzgue. No obstante, me sirve para evidenciar que esa visión de Andalucía como un rincón de bajas laborales es una falsa increíble. Una cuñadada de las gordas. Una que ya no tiene ni miga humorística. Ya está. Ya pasó. Cambien el chip.

En concreto, la tasa de absentismo en Andalucía está en un 6,2%, la quinta más baja de todo el país. Y no es el único cliché que desmontan los datos: somos la tercera comunidad autónoma con mayor cantidad de centros universitarios y la comunidad en la que lxs estudiantes que acceden a la universidad lo hacen con mayor nota media . No hay otra en la que se alcance tanta excelencia académica. El esfuerzo está por encima. Aún así, mucha gente de este país, sobre todo de derechas, sigue pensando en nosotrxs como gente sin ambición ni motivación. Como gente que solo quiere divertirse. Bueno, pues que sea a costa de ellos .