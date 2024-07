El teletrabajo nos ha traído más flexibilidad y mayor comodidad. Y porque no decirlo: las de veces que cuando curras presencialmente te pones a mirar cosas random esperando que sea la hora de salir porque ya no hay más curro o no quieres abrir un proyecto nuevo. Dentro del teletrabajo está lo que se llaman las “vacaciones silenciosas”. Es decir: tomarse descansos (o estar todo el día) sin currar durante horario laboral sin avisar a nadie.

Según diversos estudios, se trata de una tendencia en auge entre los millennials y la generación Z, especialmente aquellos que tienen la posibilidad de teletrabajar. Esta práctica consiste en tomarse descansos o días de vacaciones sin informar a sus jefes, simulando que están trabajando. Ahora bien, las “vacaciones silenciosas” no son una muestra de que los jóvenes ahora somos más vagos o más descarados, sino que reflejan la cultura tóxica del trabajo donde el descanso aún está mal visto.