Últimamente se está hablando mucho del conflicto cultural que está teniendo lugar dentro de las empresas entre la generación centenial y las generaciones más mayores. Como que sus perspectivas del trabajo no casan del todo. Como que sus actitudes ante la carrera, la compañía y la jerarquía son muy distintas y chocan. Como que afrontan las responsabilidades con otra mentalidad. Por eso es bastante probable que alguien de la generación X o de la generación baby boomers que lea este titular piense que la razón de que lxs centenials vean su trabajo como algo temporal es también algo cultural. Pero no. Eso es un prejuicio. En realidad es una cuestión de pura precariedad.

Porque no se trata de un problema de compromiso. No es que lxs jóvenes que han votado en la última encuesta realizada por Pew Research, y que ha revelado que el 58% de ellxs perciban su empleo actual como algo pasajero, no quieran permanecer mucho tiempo dentro de una misma empresa que le proporciona buenas condiciones laborales. No es que sean todxs ellxs unxs culos inquietos. No es que pasen de crecer y prosperar profesionalmente en un entorno conocido. No. Lo que pasa es que han asumido tan profundamente que el mercado laboral no les cuida que no se les pasa por la cabeza la idea de que el trabajo que tienen en este momento les vaya a durar lo suficiente.