Unos cuantos meses atrás hablamos sobre un nuevo fenómeno: el de que la gente con estudios universitarios pasa más tiempo en el paro . No, la carrera ya no garantiza necesariamente una vida profesional y financiera tranquila. Dicho esto, y según cuenta el periodista especializado en política educativa Ignacio Zafra , “los españoles con estudios superiores (incluye a los titulados universitarios y en FP superior) ganan un 49% más que aquellos con nivel formativo medio (FP de grado medio y bachillerato) y un 76% más que los de nivel bajo”. Además, también afirman tener una mejor salud, haber disfrutado más de la vida y tener un mayor grado de satisfacción.

O dicho de otra manera: si bien las titulaciones superiores no son sinónimo de que te vaya estupendo en la vida, siguen siendo el boleto con más probabilidades de ganar. Y aquí viene lo malo: aunque teóricamente cualquier chavalx puede acceder a esas titulaciones en nuestro país, las condiciones socioeconómicas en las que se cría juegan un papel muy determinante en si lo harán o no. En concreto, apunta el mismo Zafra, “tres de cada cuatro hijos de personas con estudios superiores alcanzan en España ese mismo nivel de formación”. Si tus padres fueron a la uni o a un centro de FP superior tienes un 75% de probabilidades de acabar haciéndolo tú.