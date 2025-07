Durante todo el siglo XX y primer cuarto del XXI, la gente ha entendido su carrera profesional como una de las claves de su identidad. Hago esto y por tanto soy así. Soy genial en lo mío y eso dice esto y aquello otro de mí. Me ascienden y eso significa que soy válidx. La sociedad capitalista ha llevado a la humanidad a obsesionarse con el trabajo y a interiorizarlo como un área de autorrealización. Nos ha empujado a dejar de verlo como una necesidad de supervivencia y a enfocarlo como un entorno deseable. Pero eso está cambiando. Como está pasando con tantas otras cosas, la gen Z se desmarca de esta tendencia: vemos el trabajo como un mal inevitable.

Y eso no significa que no busques uno que sea agradable. Como dice la autora Halima Jibril , el trabajo “puede brindar un sentido de propósito y optimismo, especialmente cuando se hace algo que se ama y apasiona”, pero la gen Z tiene muy presente que sería preferible no trabajar y dedicar tu tiempo libre a eso mismo que te gusta. A tu ritmo. A tu manera. Y sin nadie mandándote ni entorpeciéndote. Lxs millennials deseaban una carrera de ensueño. De verdad querían trabajar en el mercado laboral. Lxs centennials no. Han llegado a “comprender la naturaleza opresiva del trabajo en el capitalismo tardío en el que se intercambia tiempo limitado y salud por dinero”.