Lxs millennials no tuvieron mucha opción: eran hijxs de padres que vivieron la dictadura franquista y que estaban muy convencidxs de que ir a la universidad era un billete a la tranquilidad económica, así que les empujaban una y otra vez a meterse en una carrera. Luego llegó la decepción. La crisis de 2008-2012 demostró que estudiar en la uni no era garantía de estabilidad laboral. Fue un palo para millones de milenials. Y la situación se está poniendo aún más fea: ahora mismo quienes tienen un título universitario pasan más tiempo en el paro . Algo a lo que la gen Z ya está respondiendo. Sí, su confianza en la educación superior cae cada año y está volviendo a los oficios de toda la vida.

Pero no es solo porque las titulaciones universitarias hayan resultado no ser la panacea. Hay más detrás de la decisión centennial de abrazar los trabajos manuales. Por un lado, y como ya habrás imaginado, está la inteligencia artificial. No hay más que darse una vuelta por las redes sociales para leer todo tipo de artículos y posts en los que te dicen que las IAs van a sustituirte. Para lxs millennials es un poco tarde. Solo les queda tratar de reinventarse. Pero para la gen Z aún hay tiempo para reconducir la movida. Saben que la amenaza de la IA está ahí. Constante. Cada vez más grande. Y hay profesiones como la carpintería o la albañilería que de momento parecen inmunes a esa amenaza.