El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el proyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, también conocido como el Estatuto del Becario, y ahora solo queda su aprobación en las Cortes Generales. Una ley que, según han declarado desde el Gobierno, busca evitar que las compañías dispongan de “2 millones de personas trabajadoras gratis y sin derechos”. ¿Cómo? Pues, entre otras cosas, incluye la obligación de compensar los gastos derivados de las prácticas como son los de transporte o los de manutención y prohíbe que los estudiantes paguen por realizarlas. Sí, esta barbaridad venía ocurriendo en algunos casos.
Para que te hagas una idea de la gravedad de la situación, y según los primeros datos disponibles de 2024, de los que se hace eco eldiario.es, “en España había casi un millón de becarios que no cobraban nada”. Esto implica hacer esfuerzos diarios para que las empresas se enriquezcan sin tener que ofrecer prácticamente nada a cambio. Era un chollo. De ahí las declaraciones de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, de que esta ley “es una norma muy controvertida porque lucha contra la precariedad y, cuando se lucha contra la precariedad, hay fuelles que se resisten en muchos lugares”. Eso explica la inclusión de multas por incumplimiento.
En concreto, informa Europa Press, el nuevo Estatuto del Becario incluye un régimen sancionador con multas para las empresas de entre 7.501 y 225.018 euros en función de la gravedad de la infracción. Entre las más graves, estarán las relativas a “un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación”. Un movimiento que busca protegerte de la situación de vulnerabilidad en la que te encuentras cuando estás de prácticas y ves que no respetan tus derechos. Se acabó lo de currar free cost.
Además, el Estatuto del Becario también incluye medidas para una “adecuada tutorización”, un límite del 20% de gente en prácticas dentro de las plantillas, un límite del 25% de las horas que componen los créditos de titulación haciendo prácticas en el caso de las prácticas curriculares y un 15% en el caso de las no curriculares y para incentivar “a las empresas para que contraten de manera indefinida a esas personas, ha señalado la propia Yolanda Díaz, quien ha añadido que “hacemos el bien en una España que es moderna y con derechos” y que esta “es la reforma de la gente joven, lo están esperando”. El reto ahora es obtener los apoyos para su aprobación en las Cortes.