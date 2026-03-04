El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el proyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, también conocido como el Estatuto del Becario, y ahora solo queda su aprobación en las Cortes Generales. Una ley que, según han declarado desde el Gobierno, busca evitar que las compañías dispongan de “2 millones de personas trabajadoras gratis y sin derechos”. ¿Cómo? Pues, entre otras cosas, incluye la obligación de compensar los gastos derivados de las prácticas como son los de transporte o los de manutención y prohíbe que los estudiantes paguen por realizarlas. Sí, esta barbaridad venía ocurriendo en algunos casos.

Para que te hagas una idea de la gravedad de la situación, y según los primeros datos disponibles de 2024, de los que se hace eco eldiario.es, “en España había casi un millón de becarios que no cobraban nada”. Esto implica hacer esfuerzos diarios para que las empresas se enriquezcan sin tener que ofrecer prácticamente nada a cambio. Era un chollo. De ahí las declaraciones de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, de que esta ley “es una norma muy controvertida porque lucha contra la precariedad y, cuando se lucha contra la precariedad, hay fuelles que se resisten en muchos lugares”. Eso explica la inclusión de multas por incumplimiento.