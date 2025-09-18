La legislación que regula las prácticas ha ido evolucionando a lo largo de las décadas. Y, afortunadamente, y a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ahora este tipo de contrato sí cotiza en la Seguridad Social, lo que te permite acceder a más prestaciones en el futuro. Pero no todo es tan bonito. Para lamento de mucha gente, en los últimos tiempos se viene normalizando cada vez más la no remuneración de las prácticas. Es en plan estate contento sin cobrar porque al menos estás aprendiendo cosas. Todo ese rollo de la experiencia. Eso sí: hay un límite de tiempo que tu empresa puede tenerte en prácticas antes de tener que contratarte de verdad.

O más bien dos tiempos límites porque, como cuenta la periodista Encarnación Arcoya , en España las prácticas pueden formalizarse a través de dos tipos de contratos diferentes. Por un lado está el “contrato en formación para la práctica profesional, regulado en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores”. Es el contrato que te hace una empresa cuando aún no has terminado tus estudios, pero quieres ir adquiriendo conocimientos prácticos. Por ejemplo, si estás en mitad de un grado universitario o de un grado superior de formación profesional, el contrato que firmas con la empresa es el de formación para la práctica profesional. No hay otra.