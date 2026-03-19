Europa tiene un problema de natalidad. Y eso incluye a España. Pero no es solo por aquí donde nacen cada vez menos bebés: también países asiáticos como Japón o China están sufriendo el invierno demográfico. Una situación que está llevando a los gobiernos a implementar todo tipo de medidas de reversión. Sin embargo, hay una que no han probado con la suficiente vehemencia: favorecer el teletrabajo. Y es que, según un estudio de investigadores de la Universidad de Stanford, el King’s College de Londres y el Instituto de Investigación Económica alemán, el teletrabajo tiene un beneficio oculto para las economías capitalistas: aumenta la natalidad.

En concreto, explican desde eldiario.es, medio que difunde los resultados de la investigación en nuestro país, “cuando los dos miembros de la pareja teletrabajan al menos un día a la semana, la fertilidad a lo largo de la vida es un 14% mayor que cuando ninguno de los dos lo hace”. Es la conclusión a la que han llegado sus autores tras analizar encuestas con datos de 38 países diferentes. Y da igual si tienes en cuenta otros factores como la edad de la pareja, su nivel educativo, su profesión específica o si ya tienen hijos o no. En todos los casos, lo de trabajar desde la casa, lo de estar los dos ahí y no en una oficina a kilómetros de distancia, impulsa la natalidad.