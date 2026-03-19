Europa tiene un problema de natalidad. Y eso incluye a España. Pero no es solo por aquí donde nacen cada vez menos bebés: también países asiáticos como Japón o China están sufriendo el invierno demográfico. Una situación que está llevando a los gobiernos a implementar todo tipo de medidas de reversión. Sin embargo, hay una que no han probado con la suficiente vehemencia: favorecer el teletrabajo. Y es que, según un estudio de investigadores de la Universidad de Stanford, el King’s College de Londres y el Instituto de Investigación Económica alemán, el teletrabajo tiene un beneficio oculto para las economías capitalistas: aumenta la natalidad.
En concreto, explican desde eldiario.es, medio que difunde los resultados de la investigación en nuestro país, “cuando los dos miembros de la pareja teletrabajan al menos un día a la semana, la fertilidad a lo largo de la vida es un 14% mayor que cuando ninguno de los dos lo hace”. Es la conclusión a la que han llegado sus autores tras analizar encuestas con datos de 38 países diferentes. Y da igual si tienes en cuenta otros factores como la edad de la pareja, su nivel educativo, su profesión específica o si ya tienen hijos o no. En todos los casos, lo de trabajar desde la casa, lo de estar los dos ahí y no en una oficina a kilómetros de distancia, impulsa la natalidad.
Y no hace falta que el teletrabajo sea full. Según apunta la periodista Laura Elías en el citado medio, “los datos revelan indicios claros de que la fecundidad real, los planes de fecundidad futura y la fecundidad a lo largo de la vida son mayores entre los encuestados que teletrabajan al menos un día a la semana”. Así que las empresas tendrían que ceder muy poquito para contribuir a la lucha por el incremento de la natalidad. Tema aparte es si este es el camino, si de verdad necesitamos seguir aumentando la población para sostener el sistema capitalista globalizado o si deberíamos ir hacia el decrecimiento. Eso da para otro artículo.
En cualquier caso, la pregunta está en el aire: ¿qué hace que el teletrabajo incremente la natalidad? Los investigadores manejan varias hipótesis, pero la más potente de todas ellas es el hecho de que el teletrabajo favorece la conciliación y eso motivaría más a la gente a tener hijos. Porque no es lo mismo pasarte el día fuera de casa, estresado, yendo al curro y volviendo de él, con el agua al cuello y el tictac del reloj comiéndose tu día, que estar en casa con mucha más calma. Es un contexto que te hace ver que disfrutar de tu hijo y darle el cuidado que necesita es viable. Según los autores, “reduce el tiempo y esfuerzo organizativo requerido para conciliar el trabajo y la vida familiar”.