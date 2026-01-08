La población mundial ha crecido de una manera bestial durante los últimos dos siglos. Especialmente durante los últimos 75 años. Para que te hagas una idea, en 1950 había 2.500 millones de personas en el planeta. Hoy, en 2026, la población mundial se encuentra ya muy por encima de los 8.300 millones. En buena medida impulsado por esos dos países que se te vienen rápidamente a la cabeza: India y China. Sin embargo, China lleva años en crisis porque está perdiendo población . Esto la está llevando a estudiar soluciones políticas, económicas y sociales que recuperan una alta natalidad. Y científicas. Como cambiar la frecuencia de la regla .

Así lo cuenta la bióloga china Hongmei Wang en una entrevista para El País. Durante la misma, cuenta el periodista Nuño Domínguez , la investigadora “se pregunta si es posible conseguir que las mujeres tengan la regla cada tres meses, lo que preservaría parte de sus óvulos sanos y disponibles para generar embarazos”. Pero no es solo una teoría al aire. Al parecer, ya hay equipos científicos explorando esta posibilidad en sus laboratorios a través de experimentos con ratones. Algo que, de conseguirse, de ser viable, podría cambiar no solo las tasas de natalidad de algunos países, sino también la vida de muchas mujeres. ¿Pero para bien o para mal? Es complejo.