Es muy probable que te haya ocurrido alguna vez: asoma un festivo en el calendario, pero como cae en sábado, y tú trabajas de lunes a viernes, te quedas sin disfrutarlo porque tu empresa no te lo compensa de ninguna otra manera. Y es que durante mucho tiempo ha sido una práctica bastante común. Eso podría cambiar para siempre: una sentencia reciente de la Audiencia Nacional ha concluido que los trabajadores de un contact center con jornada de trabajo de lunes a viernes tienen derecho a que su empresa les compense los festivos no disfrutados por haber caído en sábado. Una resolución que, según cuenta la periodista Laura Olías tras consultar a varios especialistas en Derecho del Trabajo, podría extenderse a todos los sectores.

La sentencia

La sentencia de la Audiencia Nacional es bien clara: el contact center en cuestión está obligado a compensar con un día adicional de descanso efectivo a sus trabajadores cada vez que se pierden un festivo por haber caído en sábado. Y, muy importante, deberá hacerlo en un periodo máximo de 14 días. Nada de darte ese descanso cuatro meses después. Y, ojo, que el fallo del tribunal también obliga a la compañía “a compensar los festivos no disfrutados con efectos retroactivos que no hayan prescrito”, apunta la periodista, lo que abarca todos los festivos no disfrutados en los últimos 365 días. En otras palabras, que los trabajadores de esa empresa podrían ser compensados por algún que otro festivo no disfrutado del último año.

La cosa es que los expertos en derecho entienden que no existe ninguna diferencia entre los trabajadores de un contact center que trabajan de lunes a viernes y el resto de 14,7 millones de trabajadores del país de otros sectores que hacen lo mismo. Esto implica, han manifestado los sindicatos, que la sentencia de la Audiencia Nacional sienta las bases para que ese derecho se extienda a todo el mundo. Porque no se basa en convenios específicos del contact center. Se basa, apunta la propia Olías, en el Estatuto de los Trabajadores y en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, dos fuentes por las que están afectados los empleados de todos los sectores por igual. Ahora la última palabra podría tenerla precisamente el Supremo.

El papel del Supremo