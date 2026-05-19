El caso de Noelia Castillo fue dramático: la joven barcelonesa tuvo que batallar durante año y medio contra su propio padre, quien no estaba de acuerdo con su decisión de solicitar una muerte digna y la recurrió ante los tribunales con la ayuda de Abogados Cristianos, para poder disfrutar de su derecho a la eutanasia que le concede nuestro marco jurídico. Pero no es el único caso así: otro barcelonés, Francesc A, también se ha encontrado con la oposición de su padre. Primero, una jueza sentenció que el padre no estaba legitimado para impugnar la decisión de Francesc dado que no mantenían una relación estrecha. Pero, después, el Tribunal Superior de Justicia catalán dijo todo lo contrario. Ahora era el Supremo quien tenía la última palabra.

En concreto, y como explicaba el periodista especializado en juzgados Oriol Solé, el caso de Francesc aterrizó en el Alto Tribunal tras la petición de la Abogacía de la Generalitat, quien “pide en su recurso que corrija la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán, que a su juicio ‘reconoce un derecho incondicionado vinculado a la condición familiar y prescinde tanto de lo que recoge la ley de utanasia como de la jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos’”. La Fiscalía, por contra, pidió al Supremo que se mantenga la sentencia del TSJC. La decisión era determinante para el futuro y la dignidad de Frances, sí, pero también para la aplicación de la ley de la eutanasia en España.

Y es que esta grieta en la norma, como la llama Solé, ha provocado “la instrumentalización de los casos por parte de los grupos ultras, que incluso se han querellado contra los médicos y juristas que dieron su visto bueno a la eutanasia”. Para Abogados Cristianos cada caso es una oportunidad de difundir sus valores tradicionalistas. La decisión final del Supremo de avalar que personas ”con vinculación particularmente estrecha” recurran las solicitudes de eutanasia, eso sí, excluye a las asociaciones como esta. No obstante, portavoces de asociaciones en defensa de la muerte digna están criticando la sentencia del Supremo al considerar que limita la voluntad de los solicitantes, lo cual anularía la finalidad principal de la ley.



La pregunta es: ¿a qué se aferran tanto los familiares como estas organizaciones para recurrir el derecho a una muerte digna de las personas afectadas? Según Solé, “la norma dispone expresamente que los solicitantes pueden recurrir la negativa de los expertos a concederles la muerte digna” y “los familiares que recurren se han agarrado a la generalidad de que todo acto administrativo se puede impugnar ante los juzgados”. Es ese punto confuso, esa grita, la que está provocando que Noelia o Francesc padezcan más de lo que querrían padecer. Y todo ello cuanto la ley de eutanasia cuenta ya con mecanismos estrictos de control como la mayoría de edad, la doble evaluación médica o la triple confirmación de querer acogerse al derecho. La lucha deberá continuar.