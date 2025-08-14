Hay 195 países reconocidos en nuestro planeta y, tristemente, solo 13 ellos contemplan el derecho a una muerte digna o se encuentran en proceso de contemplarlo. En Europa, región supuestamente adalid del progresismo en estas últimas décadas, los ejemplos son muy pocos : Alemania, Austria, Bélgica, España, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Y en América Latina aún menos: están Colombia y Ecuador, aunque ninguno de ellos regularizó la eutanasia por vía legislativa, sino que fue por despenalización tras los fallos de la Corte Constitucional. Ahora Uruguay quiere convertirse en el primer país de la zona en reconocer este derecho en su legislación.

De momento, la Cámara de Diputados del país ya ha aprobado un proyecto de ley sobre la eutanasia para situaciones en las que medie una enfermedad incurable y un sufrimiento extremo. 64 votos a favor y 29 en contra para una iniciativa del Frente Amplio, de izquierdas, pero que también contó con el apoyo de varios partidos de centroderecha. Una historia sorprendente. Especialmente en estos tiempos de retroceso en los derechos civiles en los que las derechas parecen ser cada vez más ultras. Ahora solo falta que el proyecto, titulado Muerte digna, sea expuesto y votado en el Senado, pero el progresismo controla la cámara y es un sí asegurado.