Desde hace unas décadas atrás, la vocación ha subido unos cuantos peldaños de importancia como factor a la hora de elegir carrera profesional y puesto de trabajo. Ya no se trata solo de ganarse la vida para sobrevivir: se trata también de encontrar un empleo que llene de verdad y que no te haga sentir desgraciado día tras día. Y en parte se está logrando. Según revela un nuevo estudio elaborado por Adobe, titulado Dream Careers Index y del que se hace eco la periodista Cristina Fernández en Business Insider, la mayoría de los trabajadores en España disfruta de lo que hace en su trabajo. Por esa parte bien. El problema es que también sienten que no ganan lo que deberían.

Para que te hagas una idea del alcance del desajuste, y a pesar de que gran parte de la gente que trabaja en España está satisfecha con las tareas que realiza en su empleo, solo un 5,5% de ella considera que su sueldo actual es suficiente y que no necesita ser aumentado. Le sigue en proporción quienes creen que su salario debería incrementarse entre un 1% y un 5%: un 3% de los trabajadores de nuestro país. Luego están quienes sienten que su nómina debería aumentar un 50% para ser justa: un 10%. Un poco más, el 12%, desearía una subida de entre el 6% y el 10%. El 17% subiría entre un 31% y un 50%, el 25% entre un 11% y un 20% y un 27% entre un 21% y un 30%.

Y sí, lo de la vocación, la pasión y sentirse realizado en el trabajo está muy bien, pero el dinero es el dinero: como refleja el estudio, llevado a cabo con 1.250 personas de entre 18 y 55 años, más del 60% de los trabajadores en España piensa en cambiar de carrera, buena parte de ellos por motivos estrictamente económicos. Porque la diversión está muy bien. También el sentido de propósito. Y la comodidad. Pero lo de ir perdiendo poder adquisitivo porque la vida sube sin parar y tu sueldo no está a la altura de lo que consideras no está tan bien. Pero no es la pasión lo que frena a la gente de hacer el cambio: son las cargas familiares (25%) y el miedo al fracaso (21%).

De todas formas, no todos los trabajadores se muestran igual de descontentos con sus salarios. Como apunta la propia Cristina, “la Generación Z son quienes más dicen sentirse justamente pagados (8,5%); en cambio, los millennials y la Generación X son más exigentes y más de la mitad de ellos reclama aumentos de entre un 21% y un 50%”. No sabemos si es una cuestión cultural o tiene que ver con la edad. Porque cuanto más mayor eres más responsabilidades sueles tener y también expectativas más altas sobre tu calidad de vida. En cualquier caso, España está lejos de la satisfacción salarial. ¿Están las empresas pagando menos de lo que debieran?