Nos ha tocado vivir tiempos inciertos. La irrupción de las inteligencias artificiales han hecho que nuestras expectativas laborales salten por los aires. Ya no hay profesión segura en el sector privado. Ya nada te garantiza que tu carrera vaya a seguir existiendo dentro de los próximos diez años. Y eso está llevando a cada vez más gente a decidirse por el empleo público vía oposiciones. Especialmente entre la gente joven, sí, pero es un fenómeno transversal: el número de personas mayores de 50 años que se presentan a oposiciones en España se ha cuatriplicado en solo seis años. Y probablemente la cifra sería mucho mayor si no fuera tan caro preparárselas.
Porque los apuntes son una pasta. Las academias privadas elaboran tochos enormes con información válida y, también, es bastante vox populi, mucha paja. El coste final no es ninguna broma. Y si quieres algo más de guía, una ayuda mucho más cercana y personalizada, puedes pagar los cursos de estas academias o contratar a un preparador particular. Elijas la opción que elijas, no será barato. Y es precisamente ahí, cuenta el periodista Guillermo Martínez, donde resulta clave el trabajo diario de la Escuela Ciudadana de Administración Pública, la cual “prepara de forma gratuita a más de 6.500 opositores de toda España”. Una institución democratizadora.
Para empezar, cuenta con una biblioteca digital con los temarios necesarios para prepararse algunas oposiciones. Y esto marca una diferencia brutal. Al fin y al cabo, puedes bajártelos, echarles un ojo y descubrir así si la oposición es para ti o no. Piénsalo: ¿cuánta gente se habrá gastado cientos de euros en los libros de las academias para darse cuenta luego que no pueden con ello o simplemente no les interesa? En palabras de un portavoz de la ECAP a Martínez, “queremos que el temario sea un bien común para el opositor”. Que no sea un privilegio. Que acceder al empleo público estable y de buena calidad esté solo al alcance de la gente acomodada.
De momento, apunta el propio Martínez, “hay seis para su libre descarga, entre los que se encuentran los contenidos para el Cuerpo General Administrativo de la Seguridad Social (C1), el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (A1) y el Cuerpo de Administrativos de Universidades (C1)”, algunas de las oposiciones más demandadas en nuestro país. Además, añade, el equipo de ECAP está preparando también los del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social (A2), Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (C1) y Cuerpo de Auxilio Judicial (C2).