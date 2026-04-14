Nos ha tocado vivir tiempos inciertos. La irrupción de las inteligencias artificiales han hecho que nuestras expectativas laborales salten por los aires. Ya no hay profesión segura en el sector privado. Ya nada te garantiza que tu carrera vaya a seguir existiendo dentro de los próximos diez años. Y eso está llevando a cada vez más gente a decidirse por el empleo público vía oposiciones. Especialmente entre la gente joven, sí, pero es un fenómeno transversal: el número de personas mayores de 50 años que se presentan a oposiciones en España se ha cuatriplicado en solo seis años. Y probablemente la cifra sería mucho mayor si no fuera tan caro preparárselas.

Porque los apuntes son una pasta. Las academias privadas elaboran tochos enormes con información válida y, también, es bastante vox populi, mucha paja. El coste final no es ninguna broma. Y si quieres algo más de guía, una ayuda mucho más cercana y personalizada, puedes pagar los cursos de estas academias o contratar a un preparador particular. Elijas la opción que elijas, no será barato. Y es precisamente ahí, cuenta el periodista Guillermo Martínez, donde resulta clave el trabajo diario de la Escuela Ciudadana de Administración Pública, la cual “prepara de forma gratuita a más de 6.500 opositores de toda España”. Una institución democratizadora.