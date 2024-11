Lo dijimos hace muy poquito: hay que hablar de cambio climático cuando hablamos de la DANA. Que sí, que toda la vida de dios las ha habido a lo largo y ancho del territorio español, pero la frecuencia y la intensidad con la que están golpeando y seguirán golpeando durante las próximas décadas solo esconde un responsable: el calentamiento global. Y no son solo las inundaciones. También están las olas de calor cada vez más duras, las sequías que ponen en jaque los cultivos alimentarios y la visita mucho más habitual de los grandes huracanes. Todo esto requiere de gente preparada para hacerle frente. Profesionales expertos en materias de sostenibilidad con mucho futuro laboral.

¿En qué materias? Eso es precisamente lo que han analizado lxs expertxs del EURES, el servicio de empleo de la Unión Europea, a través de su nuevo informe titulado Cedefop Skills in transition – The way to 2035. En él aseguran que entre las carreras más prometedoras de cara al futuro, y concretamente de cara a lidiar con el cambio climático, está la de expertx en sostenibilidad. Un puesto cuyas tareas, dicen, son las de “reducir la huella ambiental de las empresas, concienciar al personal sobre prácticas ecológicas y garantizar que los valores y las acciones de las empresas se ajusten a los objetivos climáticos”. Un trabajo que aúna conciencia ambiental y social con buenas oportunidades.