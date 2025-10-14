La inteligencia artificial ya no es ninguna novedad. Su momento de irrupción ha pasado: ahora es una realidad integrada en nuestra sociedad y en el día a día de la gente. Y la cosa irá a más. Ante esta perspectiva, hay división de opiniones en cuanto al impacto que tendrá en el mercado laboral en los próximos años: hay quienes dicen que al final no destruirá tantos puestos de trabajo como se creía y hay quienes dicen que será incluso peor de lo pronosticado. En este último grupo se sitúa el popular senador estadounidense Bernie Sanders, acérrimo opositor de las políticas trumpistas, quien ya propone un impuesto sobre los robots para salvar a la clase trabajadora .

Todo llega después de que Sanders haya participado en la elaboración de un informe sobre las consecuencias de la IA en la población activa de los Estados Unidos en los próximos años. Y sí, sus conclusiones dan mucho miedo: revelan que las inteligencias artificiales provocarán la eliminación de 100 millones de puestos de trabajo en el país en solo diez años. Una auténtica barbaridad que pondría patas arriba la sociedad en su conjunto y, desde luego, pondría a las clases más humildes y a las clases medias en una situación crítica. En palabras del senador, “la mano de obra artificial podría remodelar la economía en menos de una década”. Y hay que hacer algo.