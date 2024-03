Existen dos tipos de despidos: aquellos que se huelen desde Siberia y aquellos que te golpean de la nada sin que te los esperes lo más mínimo. Y el personal de recursos humanos suele preferir estos últimos. Los motivos son varios. Como cuenta el abogado especializado en derecho laboral Craig Levey en una entrevista para Business Insider, prefieren que no tengas la oportunidad de prepararte para la reunión de despido: “no quieren que descargues documentos, envíes correos electrónicos u organices una lista de preguntas”. Quieren sorprenderte y que la reunión sea lo más rápida posible para obtener el mejor resultado posible para la empresa. No lo olvides: para ella solo eres un recurso.

Pero puedes prepararte de manera general. Así, e incluso si entras en una especie de estado de parálisis por el sobresalto y el dolor emocional de la noticia, tienes a mano herramientas de las que tirar para proteger tus intereses. En este sentido, dice el propio Levey, debes aprovechar los pocos minutos que tienes con recursos humanos o con tu supervisor para obtener toda la información posible a través de tres preguntas claves, la primera de las cuales es ¿por qué me despiden?. Es posible que no te contesten, pero no pierdes nada por plantearla y puede que te den “información que puede ser beneficiosa si tienes reclamaciones legales contra la empresa”. Juega bien tus cartas. La segunda pregunta es ¿cuándo finalizan mis prestaciones?. “En la mayoría de los casos de fin de relación laboral las prestaciones terminan de manera inmediata o a final de mes”, pero es importante que lo sepas con precisión para hacer tus cálculos acerca de tus prestaciones, tus subsidios y otra serie de cuestiones fundamentales. La tercera y última, y siempre según Levey, es “¿me ofrecen una indemnización?”, la más importante de todas ellas. Al fin y al cabo, y bajo determinadas circunstancias de despido, la empresa puede estar obligada legalmente a proporcionarte un dinero en compensación. Y no quieres que se queden con él. Es tuyo y te lo mereces. Y punto.