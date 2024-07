¿Eres la persona a la que recurren en tu oficina cuando hay tareas adicionales o urgentes que hacer porque saben que siempre sacas adelante las cosas por difíciles que sean? La experta en comportamiento humano Melody Wilding, del Hunter Collage de Manhattan, tiene un nombre para ti: eres una persona luchadora sensible, una persona que combina unas capacidades brillantes con una gran empatía, lo que hace que te “resulte difícil decir que no porque no solo estás motivado sino que también tienes una profunda necesidad de complacer a los demás”. Por eso te comes tantas horas extras y por eso estás siempre al borde del agotamiento. La pregunta es: ¿cuándo decir que no sin dudar?

Para empezar, y según la propia Wilding, deberías negarte a trabajar de más cuando la petición no es realista. En sus propias palabras, “debes explicar lo que puedes lograr de manera realista dentro del plazo establecido”. Si te dan una semana para rescatar un proyecto atascado que requeriría un mes vas a morir de estrés. Y no te lo mereces. Ya, tienes ese impulso innato de querer agradar superando hasta los desafíos más complicados. Pero no lo hagas. Lo más probable es que no lo valoren en su justa medida y, además, que se aprovechen de tu predisposición en el futuro para compensar sus problemas de planificación de proyectos o de déficit de personal. Cuídate. Solo tú puedes hacerlo.