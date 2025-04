El alcohol . La droga normalizada. El tóxico presente en la inmensa mayoría de quedadas y reuniones. Y en las fiestas ya ni hablar. Una cosa que sabes perfectamente que es perjudicial para tu cuerpo pero que, a falta de cifras que te metan el miedo en el cuerpo, consigues relativizar para no sentirte especialmente mal por tomarla. Pero eso se acabó. Ahora, una investigación realizada en la Universidad de Sao Paulo ha encontrado la cantidad exacta de vida que te roba beber cada cada día de la semana un poco o emborracharte bestia el fin de semana: 13 años. Ya no hay excusa. Los números hablan.

En concreto, parece ser que el estudio, publicado en la revista especializada Neurology, ha descubierto que las personas apodadas grandes bebedoras tienen un mayor riesgo de sufrir unas lesiones cerebrales llamadas arterioloesclerosis hialina. Cuando la padeces, tus vasos sanguíneos se vuelven más estrechos, más gruesos y más rígidos, lo que produce un deterioro del flujo sanguíneo. Y ya te imaginas lo que ocurre cuando la sangre no fluye bien hacia el cerebro. No hace falta tener un título en medicina. Bueno no es. Te acerca a la muerte más de lo que creíamos hasta ahora.