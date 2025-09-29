Siempre ha habido mucho debate en torno a esto: ¿de verdad existe una relación entre los ciclos lunares y los ciclos menstruales de las mujeres? Un equipo científico de la Universidad de Wurzburgo, en Alemania, ha querido analizarlo para llegar a una conclusión sólida, para lo cual han estudiado el ciclo menstrual de 176 mujeres a lo largo de 24 años, y han determinado que efectivamente existe esta relación. No es ninguna leyenda. No es la premisa de ningún cuento de literatura romántica. Es un hecho demostrable. Como también lo es un segundo descubrimiento de la investigación : que dicha relación se está deteriorando a causa del uso de las pantallas.

En palabras de lxs propixs autorxs del estudio, publicado en la revista especializada Science Advances, “los ciclos de las mujeres registrados antes de la introducción de los diodos emisores de luz en 2010 y del uso generalizado de los teléfonos inteligentes se sincronizaban significativamente con la Luna, mientras que los posteriores a 2010 se acoplaban a la Luna principalmente en enero”. O dicho de otra manera: desde que las mujeres, como los hombres, comenzamos a pasar horas y horas scrolleando con los smartphones, la fuerza del acoplamiento ciclo lunar-ciclo menstrual ha bajado tanto que ya solo se percibe en un mes concreto del año.