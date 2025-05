Pero Rosemary está más que preparada. Primero, porque tiene una predisposición innata hacia la tranquilidad y la calma física y mental. De lo contrario te mueres de claustrofobia y ansiedad. Y segundo, porque, como cuentan en el reportaje de la BBC , la astronauta norirlandesa “ha pasado los últimos seis meses entrenándose en el Centro Espacial Johnson. Es una profesión ultraexigente. Para el cuerpo y, sobre todo, para el estado anímico y psicológico. Cada pequeño paso y movimiento cuesta mucho y tiene un valor inmenso. En sus propias palabras, “no quieres hacer algo y darte cuenta de que no estaba del todo bien y tener que repetirlo”.

Cuando Rosemary nació, en 1991, no había todavía mucha representación femenina. No la suficiente. No la que debía haber -y hoy la cosa ha mejorado pero sigue lejos de ser paritaria-. Aún así, ella siempre tuvo ese sueño entre ceja y ceja y no paró hasta conseguirlo. Fue apenas hace un año cuando logró graduarse como astronauta en la Agencia Espacial Europea. El principio de lo que esperamos sea una carrera exitosa. Como la del resto de mujeres que tratan de abrirse paso a través de un sector masculinizado. En España tenemos a Sara García Alonso. Mujeres que dan grandes pasos para que el mundo avanza un pasito. Pequeño pero decisivo.