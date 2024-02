La principal de todas ellas son las semillas de chía. En primer lugar debido a su alto contenido en proteínas: entre un 15% y un 25%, según la variedad, lo que las convierte en una fuente estupenda de aminoácidos. En segundo lugar porque sus grasas son ácidos grasos saludables tipo ácido alfa-linolénico, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico. Y en tercer lugar por su altísimo contenido en fibra, magnífico para mantener a raya los niveles de azúcar en sangre y favorecer la salud intestinal. Los aztecas y los mayas lo sabían muy bien. Según cuentan en Vitónica, “ha sido parte de la alimentación humana desde el año 1.500 a.C y era el segundo cultivo principal después del frijol”.

Pero no todo son macronutrientes en estas diminutas semillas. Además, su consumo también te proporciona polifenoles, antioxidantes, seis veces más hierro que las espinacas y seis veces más calcio que la leche. Súmale una considerable presencia de magnesio y de potasio en ellas y tienes un alimento bastante digno que incluir en tus yogures o en tus comidas de cuchara. Si no las has probado nunca, te diremos que no altera apenas el sabor de los platos. Solo un poquito la textura. Lo bueno además es que, dadas sus propiedades nutricionales, sacia mucho y puede ayudarte a comer un poquito menos, ideal en caso de que quieras perder unos kilos para mimar tu salud física.