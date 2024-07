Café elaborado con setas medicinales. Que si melena de león. Que si cordyceps. Que si reishi. Que si cola de pavo. Son muchos los hongos que se han encumbrado durante estos últimos meses y, ante tantísimo supuesto beneficio para la salud, las marcas han comenzado a meterlo en bebidas tan cotidianas como el café. El problema, explica el periodista especializado en nutrición y salud Álvaro Piqueras, y basándose en las declaraciones de la reputada nutricionista de la Universidad de Harvard Teresa Fung, “no existe todavía la certeza de que esta bebida cumpla con lo que promete” porque no se han realizado todavía investigaciones firmes con seres humanos.

¿Significa eso que resulta imposible que el café con hongos mejore el rendimiento mental y físico, potencie el sistema inmunológico y aporte un descanso mucho más reparador? No, no necesariamente, pero sí que todos esos beneficios de los que hablan tantos influencers y marcas son simples mensajes de marketing sin una base científica sólida. Hasta que los estudios no demuestren lo contrario, el café con hongos es una bebida más y sus hipotéticas bondades para tu salud una estrategia publicitaria más. En palabras del propio Piqueras, “cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto es necesario abogar por el principio de la prudencia”. Es lo más sabio.