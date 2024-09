Agua de renacuajo. Quizás hayas escuchado este término mientras ibas en el metro. O en un podcast de humor. O en un vídeo de TikTok. Sobre todo en esto último. Porque esta nueva bebida, además de tener un nombre muy poco apetecible, es toda una tendencia en la plataforma: hay mucha gente hablando de sus ingredientes, de su método de preparación y, por supuesto, de sus supuestos beneficios. Y no, antes de que te rayes la cabeza y te entren arcadas, podemos asegurarte de que no contiene renacuajos de verdad. Es simplemente que su apariencia viscosa recuerda un poquito a la de los anfibios. Pero vamos a lo importante: ¿tiene sentido preparártela en casa y tomarla?

Sus partidarixs dirán que sí: como apuntan desde El Confidencial, quienes la promocionan aseguran que posee “la capacidad de reducir el apetito, mejorar la digestión, mantener la hidratación y aportar una fuente rápida de energía”. En definitiva, de ayudarte a perder peso de una manera sencilla y segura. Y todo ello gracias a la aparentemente milagrosa combinación de agua, semillas de chía y zumo de limón. Pero la realidad está muy lejos de ser así. Y no porque la chía no pueda proporcionarte nutrientes interesantes, que sí, sino porque consumirlas en exceso puede provocarte efectos negativos muy indeseados. No es un alimento del que quieras abusar para nada.