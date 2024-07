Lykos Therapeutics asegura que el MDMA, junto con una psicoterapia combinada, podría ayudar en los casos de trastorno del estrés postraumático (PSTD, en inglés). Sin embargo, el comité asesor de la FDA ha votado en contra de su aprobación y ha esgrimido argumentos de peso para defender su postura. Pero, ¿por qué el comité de asesores recomienda a la FDA que no lo apruebe?

Tampoco se sabe si el MDMA dañaría el hígado o el sistema cardiovascular a largo plazo porque Lykos no ha reunido envidencia durante el tiempo suficiente para saberlo. Y la compañía no ha informado sobre el potencial adictivo de la droga, con efectos como la euforia, según ha contado el portal norteamericano Vox.

Para empezar, han dicho que los ensayos no están bien hechos. Se supone que los participantes de los estudios no tienen que saber si están tomando el MDMA o un placebo, pero al parecer casi todos los que participaron podían adivinar cuál de los dos estaban consumiendo.

Lo que preocupa es que mal utilizada, este tipo de terapia —que no tiene todavía evidencia científica— podría llegar a causar más estragos que beneficios. Porque si alguien está bajo los efectos del MDMA, su terapeuta quizá no es capaz de discernir lo que realmente quiere el paciente o no. Es decir, si por ejemplo, una persona recuerda bajo los efectos de la sustancia una situación traumática y empieza a agredir a su terapeuta, ¿cómo saber si se lo está pidiendo ese yo interior o es un ataque de pánico?