El cáncer de mama es el tipo de cáncer más prevalente entre las mujeres. En España, concretamente, y según los datos de GEICAM, institución especializada en la investigación en cáncer de mama, “se estiman 132 casos por cada 100.000 habitantes” y la probabilidad de padecerlo en algún momento de la vida siendo mujer es de aproximadamente el 12,5%. Aunque suele aparecer entre los 35 y los 80 años, el riesgo es particularmente elevado entre los 45 y los 65 años como consecuencia de los mayores cambios hormonales alrededor de la menopausia. La buena noticia, sin embargo, es que la mortalidad de este cáncer ha descendido un 40% en solo tres décadas.

En concreto, y como cuenta el periodista científico Antonio Martínez Ron, “la tasa de mortalidad por cáncer de mama disminuyó alrededor de un 42% entre 1990 y 2023, según el estudio Global Burden Diseases publicado este martes en la revista The Lancet Oncology”. Para que te hagas una idea del alcance de la mejora, en el año 1990 perdían la vida hasta 24 mujeres por cada 100.000 habitantes a causa de esta enfermedad, pero para el año 2023, el último analizado, la cifra había bajado hasta los 13,9 fallecimientos. Lógicamente queda mucho por hacer para reducir estos números mucho más, pero muestran una evolución favorable consistente en el tiempo.