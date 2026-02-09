La genética juega un papel importantísimo en tu salud. Es una cosa tan compleja que la ciencia médica apenas comienza a tratar de entenderla. Y obviamente ahí no puedes hacer nada: si tienes en tu ADN genes que te predisponen a padecer enfermedades como el cáncer pues los tienes y ya está. No te los puedes arrancar de tus células. Sin embargo, y como acaba de demostrar una investigación llevada a cabo conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), cuatro de cada diez casos de cáncer pueden prevenirse porque no surgen por cuestiones genéticas, sino por factores externos.

Publicados en la revista especializada Nature Medicine, los resultados de la investigación, que ha analizado datos de 36 tipos de cáncer en 185 países diferentes, revelan que casi la mitad de los casos de cáncer pueden atribuirse a unos 30 factores de riesgo modificables. Entre ellos destacan tres. Por un lado, el consumo de tabaco. Es sin ninguna duda el mayor factor de riesgo para los hombres, pues se ha asociado con un 23,1% de los casos de cáncer que padecen. Por otro lado, el alcohol. Y por último las infecciones. Sí, virus como el del papiloma humano o el Helicobacter pylori son responsables de un porcentaje sorprendente de casos de cáncer en el mundo.

