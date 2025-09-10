La batalla del Gobierno contra el tabaco tiene un nuevo capítulo: el pasado martes fue aprobado un anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros que introducirá medidas mucho más duras en nuestro país. Para que te hagas una idea, ya no se podrá fumar ni vapear en las terrazas de los bares, en las paradas de autobuses, en los campus universitarios, en las piscinas públicas o en los vehículos comerciales. Sí, vapear tampoco, porque esta nueva ley antitabaco los equipara al tabaco clásico. Aunque lo que más polémica está levantando no es eso: es que si la policía pilla a unx menor fumando le impondrá una multa de 100 euros que deberán pagar sus padres.

La intención es buena. Loable incluso. La adolescencia es la edad en la que más gente se engancha a la nicotina y poner barreras puede ayudar a que haya más adultxs no fumadorxs en el futuro. El problema es que muchos padres no tienen recursos suficientes para andar pagando multas si sus hijxs se saltan la ley. En algunos casos se puede convertir en un auténtico agujero económico para algunas familias. En este sentido, sería ideal que la nueva normativa contemplara las circunstancias financieras de los padres cuyos hijxs adolescentes reinciden en fumar o vapear. Tener algún tipo de plan B o algún tipo de rebaja. O puede acabar siendo una locura.