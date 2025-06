No es la primera región en implementar algo así. Como ya te contamos a principios de año, en Milán ya no se puede fumar en la calle cerca de otra persona . Por un lado, porque nadie tiene por qué tragarse tu humo. Por otro lado, porque así la salud de terceros sirve para proteger la de lxs propixs fumadorxs. Algo similar deben haber pensado en Francia. En concreto, será a partir del próximo 1 de julio cuando nadie en el país pueda fumar en espacios al aire libre como playas, jardines, parques o paradas de autobús . Además, y por razones obvias, tampoco se podrá en zonas cercanas a los colegios, a los institutos y a las instalaciones deportivas. Francia quiere una generación cero tabaco .

Fumar es una gilipollez que arrastramos desde hace muchísimas décadas. Un vicio sin mucha satisfacción que te mata poco a poco y que cualquier adictx te dice claramente que le encantaría dejarlo. La clave es no empezar . No caer en las redes de la nicotina. Quizás por eso la generación Z fuma menos que las generaciones anteriores, tal como muestran en la actualidad encuestas como la Encuesta Nacional sobre Tabaco en Jóvenes de la FDA estadounidense. Porque saben mejor que ninguna otra que es una mierda. Pese a todo, hay mucha gente que sigue fumando, y el gobierno francés está decidido a combatirlo con medidas cada vez más duras. ¿La nueva? Prohibido fumar en espacios públicos .

El cambio será drástico en la vida de mucha gente. En la de otra no, porque resulta que muchas regiones de Francia ya habían prohibido esto mismo tiempo atrás. En concreto, y como apuntan desde El País , “en Francia ya hay alrededor de 7.000 espacios sin tabaco en más de 1.500 municipios, según cifras de la Liga contra el Cáncer”. Ahora la medida llega a todo el territorio nacional. Algo que, parece ser, la población aplaude: “El 78% de los franceses está a favor de esta extensión de los espacios libres de humo”. El otro 22% debe estar formado por lxs propixs fumadorxs y por alguno de esos liberales antisistema que dicen que cada uno debería hacer lo que quiera sin importar su salud.

Dicho todo esto, los vapeadores no parecen entrar dentro de esta prohibición. Al menos de momento, porque la idea es meterles mano también para ir reduciendo su presencia. Entre otras cosas, escriben desde el citado medio, “se está estudiando bajar la tasa de nicotina permitida y reducir los aromas más atrayentes de los mismos”. No ayuda ver qué nuevos referentes de la juventud como los streamers vapeen constantemente. De hecho, y aunque en Francia se cumple eso de que la gen Z fuma menos cigarrillos que sus padres y abuelos, es cierto que vapea cada vez más. Ojalá esto también cambie. No trae nada bueno.