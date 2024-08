“A mí me ha cambiado la vida, todos estos años perdidos, como yo digo, de no tratamiento, de no seguimiento, de no importancia por ser un chico joven, deportista, que aparentemente no tenía nada. Ha hecho que mi vida se convierta en una escalada hacia el Everest”, cuenta.

La esofagitis eosinofílica tiene más prevalencia en hombres y también la pueden sufrir niños. No siempre tiene por qué presentar síntomas, pero en los casos más graves la calidad de vida de los pacientes disminuye mucho. Su salud mental se ve gravemente mermada, lo que hace que tengan “una doble lucha con dos enfermedades invisibilizadas: la propia de la esofagitis eosinofílica y la de la salud mental, como la depresión” por su situación.

El almeriense quiere reivindicar en este sentido que no hay por qué callarse nada, y lanza un mensaje a esas personas que estén pasando por lo mismo y que quizá están sufriendo en silencio. “Que no se vengan abajo, que se expresen y no se callen nada, yo durante muchos años he vivido sufriendo en silencio y no he querido ser una carga para nadie y eso también me ha afectado mucho a nivel sentimental y emocional. Después de 4 años trabajando con psicólogos, me he dado cuenta de que he ocultado muchas cosas que no tenía ni que ocultar, incluso ahora yo un par de años escribiendo y es lo que más me ha servido”.