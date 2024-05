Carnes blancas. Pescados ricos en ácidos grasos. Y huevos. Muchísimos huevos. Es el planning alimenticio que se te viene a la cabeza después de que alguien te suelte aquello de ese entrenamiento para ganar músculo que estás haciendo no va a servirte de mucho si no comes suficiente proteína. Y en cierto sentido es así: los aminoácidos, los ladrillitos que conforman las proteínas, son fundamentales para el crecimiento de los músculos. No obstante, en ningún lado pone que tengas que atiborrarte de alimentos de origen animal para darle a tu organismo la cantidad y variedad de ellos que requiere para hipertrofiar. Lo puedes lograr con los integrantes de un grupo alimenticio muy especial: los frutos secos.

Como explican desde Business Insider basándose en las aportaciones de la Fundación Española del Corazón, “los frutos secos son una buena alternativa a la proteína animal, ya que tienen entre un 10% y un 30% de proteína”. Y además están riquísimos y los puedes meter en cenas, comidas, meriendas y por supuesto desayunos. Todos ellos son geniales. Todos ellos pueden aportarte mucho, tanto las citadas proteínas como ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados y minerales como el potasio, el calcio, el fósforo, el hierro o el magnesio. De ahí que el medio recomiende consumir la mayor variedad posible de ellos. Dicho esto, algunos son especialmente útiles a la hora de buscar proteínas.